Η χιουμοριστική έμπνευση ενός καταστήματος ρούχων στη δανική πρωτεύουσα απέναντι στα κόκκινα καπέλα του μπέιζμπολ, που συνδέονται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο αλληλεγγύης της Δανίας προς τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει ενδιαφέρον να την αγοράσει.

Τα κόκκινα καπέλα θυμίζουν εκείνα με το σύνθημα «Make America Great Again», ωστόσο φέρουν δικά τους ειρωνικά μηνύματα, όπως «Make America Go Away» και «Already Great». Η πρωτοβουλία αυτή κέρδισε γρήγορα δημοσιότητα και απέκτησε πολιτικό συμβολισμό.

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μάικλ, δήλωσε στο Reuters ότι τα καπέλα είχαν μείνει απούλητα για μήνες πριν γίνουν ξαφνικά περιζήτητα. «Αρχικά φτιάξαμε μόνο εκατό», ανέφερε, προσθέτοντας πως η απήχησή τους εκτοξεύτηκε όταν έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδιοκτήτης Γέσπερ Ράμπε Τόννεσεν εμπνεύστηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σλόγκαν, το «Nu det NUUK» λογοπαίγνιο που παραπέμπει στη φράση «Nu det nok» («Τώρα είναι αρκετό»), αντικαθιστώντας το «nok» με το «Nuuk», την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. Το μήνυμα αυτό προκάλεσε έντονη απήχηση στο κοινό.

Από το χιούμορ στη διαμαρτυρία

Ο Τόννεσεν, επιδιώκοντας να επικοινωνήσει με το κοινό του σε μια περίοδο έντασης, ανέφερε στο Reuters ότι διένειμε 300 καπέλα με το ποδήλατό του κατά τη διάρκεια μεγάλης διαμαρτυρίας στην Κοπεγχάγη. Εκεί, δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας «Η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Πολλοί διαδηλωτές από την Κοπεγχάγη και το Νουούκ, φορώντας τα χαρακτηριστικά καπέλα, πραγματοποίησαν πορεία προς τις διπλωματικές αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας με ειρηνικό αλλά σαφές μήνυμα την αντίθεσή τους στα σχέδια του Αμερικανού προέδρου.