Η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» επιστρέφει απόψε στις 22:20 με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές. Ένας μυστικός γάμος, επικίνδυνες αποκαλύψεις και μια δολοφονία που σοκάρει τη Μάνη αλλάζουν τις ζωές όλων.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου:

Ο Στέφανος κι η Βασιλική παντρεύονται μόνοι τους, με κουμπάρους τον Παρασκευά και τη Φρύνη και παρανυφάκια τα παιδιά τους. Μοναδικός καλεσμένος είναι ο Λυκούργος, ενώ ο Στάθης και η Χάιδω μετανιώνουν για την απόφασή τους να μην παρευρεθούν. Η έλευση του Ορέστη χαροποιεί ιδιαίτερα την Αλεξάνδρα, ενώ η Χριστιάνα φοβάται μήπως την αναγνωρίσει. Ο Παυλής θυμάται όλα τα ψέματα που του είπε η Δάφνη σχετικά με το μωρό κι αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση. Η Ασπασία συλλαμβάνεται και απολογείται στον Κουράκο, ενώ η δολοφονία του Δημοσθένη σοκάρει τους πάντες. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει την υπεράσπισή της και μαθαίνει από πρώτο χέρι όλες τις παράνομες δραστηριότητες του Δημοσθένη, καθώς και την εμπλοκή του στον θάνατο του Κίμωνα. Η Χριστιάνα πολιορκεί τον Μιχάλη και αντιδρά όταν τον βλέπει σε γεύμα με τη Μαρουσώ. Ο Παυλής πετάει τη Δάφνη έξω από το σπίτι και της ανακοινώνει ότι χωρίζουν. Ο Στάθης, η Βασιλική και η Αμαλία είναι οι μόνοι που παρευρίσκονται στην κηδεία του Δημοσθένη.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA