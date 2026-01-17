Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλά για πρώτη φορά σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του για τον Ολυμπιακό και την πορεία του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Στο πρώτο FootballTalk των ΝΕΩΝ, ο Βάσκος τεχνικός ανοίγει τα χαρτιά του για όσα καθόρισαν τη φιλοσοφία και τη διαδρομή του. Αναφέρεται στα 100 παιχνίδια με την ομάδα, στις ρίζες και στην παιδική του ηλικία, αλλά και στα τέσσερα τρόπαια που κατέκτησε μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Σε μια ειλικρινή συζήτηση με τον Δημήτρη Σπηλιόπουλο, ο Μεντιλίμπαρ μιλά για όσα τον διαμόρφωσαν ως προπονητή και για όσα σχεδιάζει να ακολουθήσουν στην πορεία του με τον Ολυμπιακό.

Η συνέντευξη θα προβληθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 14:00, στο κανάλι των ΝΕΩΝ στο YouTube @ta_neagr.

Από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 14:00, το FootballTalk των ΝΕΩΝ θα μεταδίδεται ζωντανά με όλο το ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο, με τους Δημήτρη Σπηλιόπουλο, Νίκο Τζουάννη, Στάματη Βούλγαρη, Αντώνη Τσακαλέα και Νίκο Παπαδόπουλο.