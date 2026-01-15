Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων που αφορούν την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τις διατλαντικές σχέσεις.

Η κυπριακή Προεδρία θέλει να συμβάλει στην εμβάθυνση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο ως «εθνική αποστολή» για τη χώρα.

Εθνική αποστολή αποτελεί για την Κύπρο η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε στις 14 Ιανουαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, προς τιμήν των διαπιστευμένων δημοσιογράφων διεθνών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη, με τη διεθνή σκηνή να δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το Ιράν, αλλά και από νέα δεδομένα στις διατλαντικές σχέσεις, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η κυπριακή Προεδρία φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εμβάθυνση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, με βασικό στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στη διαφορετική προσέγγιση της κυπριακής Προεδρίας και στους στόχους που τίθενται για το εξάμηνο άσκησής της, τονίζοντας ότι «για την Κύπρο η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εθνική αποστολή».

Εξηγώντας γιατί η κυπριακή Προεδρία είναι διαφορετική, ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, καταρχάς, ότι για τη Δημοκρατία της Κύπρου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 υπήρξε η σημαντικότερη εξέλιξη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, μετά το 1960 και την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια άποψη που συμμερίζεται περισσότερο από το 80% του κυπριακού λαού. Δεύτερον, ανέφερε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα μικρότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτό, στο πλαίσιο της Προεδρίας, αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς όπως εξήγησε, τα μικρά κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να παραμερίζουν εθνικές ατζέντες και να λειτουργούν με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Τρίτος λόγος που καθιστά την κυπριακή Προεδρία ιδιαίτερη, είναι η γεωγραφική θέση της χώρας. Η Κύπρος είναι το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται πλησιέστερα στη Μέση Ανατολή.

Όπως ενδεικτικά ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η πτήση προς τον Λίβανο διαρκεί μόλις 18 λεπτά, προς το Τελ Αβίβ ή την Ιορδανία 30 λεπτά, προς τη Δαμασκό 20 λεπτά και προς την Αίγυπτο 50 λεπτά. Όπως σημείωσε, «η Κύπρος είναι ταυτόχρονα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέρος της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, γεγονός που συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα».

Τέταρτον, υπογράμμισε ότι «η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελεί υπό ξένη κατοχή». Για τον λόγο αυτό, «μπορεί να κατανοήσει την κατάσταση στην Ουκρανία καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος». Η κατανόηση αυτή, όπως επεσήμανε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς η Ουκρανία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας.

Πέμπτον, ο Πρόεδρος της Κύπρου αναφέρθηκε στον σαφή προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία είναι ευρωπαϊκή και δυτική. Τόνισε, παράλληλα, ότι σε σύγκριση με το 2012, η Κύπρος δεν αποτελεί πλέον ένα «μονοθεματικό» κράτος-μέλος. Όπως ανέφερε, για πολλά χρόνια η χώρα παρενέβαινε σχεδόν αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούσαν την Τουρκία ή τις ευρωτουρκικές σχέσεις, κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Αναφερόμενος στην οικονομική εικόνα της χώρας, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι, παρά το ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η κυπριακή οικονομία καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3%. Για πρώτη φορά από το 2008, η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 5%, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ενώ το δημόσιο χρέος βρίσκεται κάτω από το 60% και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κάτω από το 50%, έως το 2026. Παράλληλα, τόνισε ότι η Κύπρος έχει πλέον επιστρέψει στην κατηγορία Α για όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι το 2023, κατά την προεκλογική περίοδο, αποτελούσε το κυριότερο ζήτημα για τη χώρα. Σήμερα, ωστόσο, το μεταναστευτικό δεν συνιστά πλέον πρόβλημα, καθώς έχει καταγραφεί μείωση άνω του 80% στις αφίξεις και αύξηση άνω του 60% στις επιστροφές.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία για την ενίσχυση μιας πιο αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο προϋποθέτει περισσότερη και βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Στο πλαίσιο της Προεδρίας της, η Λευκωσία προγραμματίζει τη διοργάνωση άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο, στις 23 και 24 Απριλίου, με τη συμμετοχή ηγετών δέκα χωρών της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, το Μαρόκο και η Αλγερία. Στόχος είναι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, η προώθηση της σταθερότητας και η εμβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ με τους εταίρους της στη Νότια Γειτονία.

Τέλος, ένα από τα θέματα αυτού του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Μεταξύ των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτό το Σύμφωνο είναι και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας πυρόσβεσης, με έδρα την Κύπρο (πιθανότατα την Πάφο) που θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή και θα στοχεύει στη διευκόλυνση της διαχείρισης κινδύνων στη Μεσόγειο.