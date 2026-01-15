Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία επισκέπτεται την Κοπεγχάγη αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρωθυπουργού, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Φρεντέρικσεν.

Η αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, με επικεφαλής τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, θα έχει επαφές στην Κοπεγχάγη με διευθυντές επιχειρήσεων, πολιτικούς ηγέτες και μέλη του κοινοβουλίου της Δανίας.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι γερουσιαστές Κρις Κουνς, Ντικ Ντάρμπιν, Πίτερ Γουέλς και Τζιν Σαχίν από το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και οι Ρεπουμπλικάνοι Τομ Τίλις και Λίζα Μαρκόφσκι. Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετέχουν οι Δημοκρατικοί Στένι Χόγιερ, Γκρέγκορι Μικς, Μαντλίν Ντιν, Σάρα Τζέικομπς και Σάρα ΜακΜπράιντ.

Επικέντρωση στην ασφάλεια της Αρκτικής

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή αναχώρησε για τη Γροιλανδία — αυτόνομο έδαφος της Δανίας που είχε εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός έρχεται μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, όπου η Δανία είχε επισημάνει «τη θεμελιώδη διαφωνία της» με τον ιστορικό σύμμαχό της.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεσή του να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού στην Αρκτική, επικρίνοντας παράλληλα την Κοπεγχάγη ότι παραμελεί την ασφάλεια της περιοχής.

Ατζέντα και επόμενοι σταθμοί

Η δικομματική αντιπροσωπεία θα συζητήσει με τους Δανούς οικοδεσπότες «την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την εδραίωση των εμπορικών σχέσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του γερουσιαστή Κρις Κουνς.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κογκρέσο να φανεί ενωμένο στην υποστήριξη των συμμάχων μας και στον σεβασμό της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις.

Μετά την επίσκεψη στην Κοπεγχάγη, η αμερικανική αποστολή θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.