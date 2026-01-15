Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, για καμία σχέση και ισορροπία, καθώς οι ήρωες ενδίδουν στα πάθη και τις αδυναμίες τους. Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21:00. Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη […]