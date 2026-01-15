Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις

Δημοφιλή
«Μια νύχτα μόνο»: Νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς του MEGA
Νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνo». Με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA ξεδιπλώνει έναν κόσμο όπου οι επιθυμίες, οι φόβοι και οι ενοχές ανατρέπουν τις ζωές των ηρώων. Δείτε το νέο backstage φωτογραφικό υλικό
UEFA Champions League: Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν την Τρίτη ζωντανά στο Mega
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται δυναμικά στο MEGA! Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 22:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική του UEFA Champions League σε έναν τελικό πρόκρισης που θα μεταδώσει ζωντανά το MEGA. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη νίκη τους επί της Καϊράτ Αλμάτι, ψάχνουν ένα ακόμη […]
«Μια νύχτα μόνο»: Επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Τίποτα δεν είναι δεδομένο, για καμία σχέση και ισορροπία, καθώς οι ήρωες ενδίδουν στα πάθη και τις αδυναμίες τους. Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21:00. Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη […]