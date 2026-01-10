Τα κόμματα της Γροιλανδίας επανέλαβαν την αντίθεσή τους στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν το νησί, μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα το αποκτήσουν «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», ανέφεραν χθες Παρασκευή το βράδυ σε κοινή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την επιθυμία τους για πλήρη αυτοδιάθεση. «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», τόνισαν οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο.

Οι πολιτικοί ηγέτες της Γροιλανδίας επανέλαβαν ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τον γροιλανδικό λαό, καλώντας την Ουάσιγκτον «να πάψει να περιφρονεί τη χώρα μας».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία» και πως «υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία, όχι τις μισθώσεις». Κατέληξε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία και ότι θα την αποκτήσουν «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο».