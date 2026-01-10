Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ, δίχως να ανακοινώσει για ακόμη μία φορά την αποστολή.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός έχει τέσσερις δεδομένες απουσίες για το αυριανό ματς και με πιο σημαντική αυτή του τιμωρημένου Λορέν Μορόν.

Παράλληλα, ο Γκάμπριελ Μισεουί αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο και έτσι δεν υπολογίζεται, ενώ εκτός είναι και οι Αλφαρέλα-Μεντίλ που αποτελούν μακροχρόνιες απουσίες.

Στον αντίποδα, πιθανές είναι οι επιστροφές των Σούντμπεργκ και Δώνη στην αποστολή μετά από αρκετό καιρό. Εφόσον γίνει αυτό, δεν αποκλείεται να πάρουν και χρόνο συμμετοχής στο αυριανό ντέρμπι.

Ροτέισον με… μέτρο

Ο Χιμένεθ αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις στην ενδεκάδα. Οχι όμως τόσες που θα αλλοιώσουν την… μαγιά που έχει από την καλή εμφάνιση στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Ο Άλβαρο αναμένεται να είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο στην άμυνα αντί του Φαμπιάνο, το οποίο σημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι Τεχέρο και Φαντιγκά στα άκρα της άμυνας. Ο Γένσεν θα πάρει τη θέση του Παναγίδη μπροστά από τους Μόντσου και Ράτσιτς στα χαφ. Ο Ντούντου στα αριστερά αντί του Μισεουί και ο Καντεβέρε στην κορυφή αντί του Μορόν. Πέρεθ, Ρόουζ και Αθανασιάδης θα είναι οι υπόλοιποι της ενδεκάδας.