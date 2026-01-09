Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στο φιλικό παιχνίδι της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, με θύμα τον Έλληνα διεθνή επιθετικό Γιώργο Κούτσια. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που εντάχθηκε στην ελβετική ομάδα πριν από έναν μήνα, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, τη στιγμή που ο Κούτσιας εισερχόταν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση, ο Μπέρενς κινήθηκε εναντίον του, τον έσπρωξε βίαια στο έδαφος και του φώναξε επιθετικά, αφήνοντας άφωνους όλους τους παρευρισκόμενους.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver. La concurrence entre Behrens et Koutsias a l’air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων πάγωσαν από την απρόσμενη αντίδραση του Γερμανού επιθετικού. Οι συμπαίκτες του στη Λουγκάνο έσπευσαν να προστατεύσουν τον Κούτσια, ο οποίος παρέμεινε στο έδαφος εμφανώς σοκαρισμένος. Λίγο αργότερα, ο Μπέρενς ζήτησε μόνος του αλλαγή και αποχώρησε από το γήπεδο.

Μετά το περιστατικό, η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή και γνωστοποιώντας ότι θα εξετάσει το θέμα εσωτερικά, προκειμένου να αποφασιστούν οι ενδεχόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.

Η ανακοίνωση της Λουγκάνο

«Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».