Θέλει… τέχνη ώστε να πάρεις την προσοχή από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, πόσο μάλλον όταν αυτό συνδυάζεται και με κάμποσα θετικά. Κι, όμως, ο Μανόλο Χιμένεθ το κατάφερε.

Θα ξεκινήσουμε από το τέλος του χθεσινού αγώνα και τη συνέντευξη Τύπου του Ανδαλουσιανού, η οποία είχε… ζουμάκι όσον αφορά τα μεταγραφικά της ομάδας. Και κυρίως ο τρόπος που είπε για τον Στίβεν Τσούμπερ, δίχως να αναφέρει καν το όνομά του.

Παίκτης που έχει ξεχωρίσει στην Ελλάδα και σε μέρες που το όνομά του δεδομένα «παίζει»… Δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη για να καταλήξει κάποιος στην περίπτωση του Ελβετού άσσου, με τον οποίο ο Άρης έχει κάνει ήδη κάποιες πρώτες επαφές.

Ο Χιμένεθ ξέφυγε από το πρωτόκολλό του και δεν… ντρίμπλαρε, μιλώντας αρκετά ανοικτά για ένα «θέλω» του. Μόνο «πάντε πάρτε τον» δεν είπε προς τον Καρυπίδη και τον Ρέγες, στους οποίους πέταξε το μπαλάκι. Μία θέση για την οποίασ υπάρχει ακόμα μία περίπτωση που εξετάζεται και πιθανό να επηρεάσει αυτή του Τσούμπερ.

Η άλλη επισήμανση είχε να κάνει με το οικονομικό και το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα να βγει με πολλά λεφτά στην αγορά για να υλοποιήσει πιο γρήγορα και τις κινήσεις του. Ο Μπουσαΐντ είναι εδώ μία εβδομάδα τώρα, αλλά θέλει χρόνο. Και εδώ η μπάλα είναι στα χέρια του Ρέγες για να τελειώσει άμεσα 1-2 κινήσεις μέσα στην εβδομάδα που «τρέχει».

Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό, ο Άρης κατάφερε να μπει ενθαρρυντικά στο 2026. Εβγαλε ενέργεια, πρέσαρε αποτελεσματικά ακι όχι άναρχα. Εκεί πάνω «έχτισε» για να «καθαρίσει» μέχρι το 45′ χάρη στις γκολάρες των Μορόν και Ράτσιτς. Πάντα, όμως, κάτω από την… ομπρέλα της δημιουργίας του Γκάμπριελ Μισεουί, ο οποίος επέστρεψε μετά από καιρό και έστειλε μήνυμα στον Χιμένεθ ότι… είναι εδώ!

Αυτοί οι τρεις και ο Φαμπιάνο είναι μερικά από τα…χτυπητά κέρδη από το χθεσινό ματς. Μία καλή βάση που πρέπει να έχει συνέχεια εν όψει των κρίσιμων αγώνων που έρχονται μέσα στον Ιανουάριο. Ένα γκρουπ παιχνιδιών στο οποίο προστέθηκε και το ντέρμπι Κυπέλλου της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα ματς το οποίο ο Χιμένεθ καλείται να το διαχειριστεί… πακέτο με την ΑΕΚ, την οποία ο Άρης υποδέχεται την Κυριακή και δίχως περιθώρια για απώλειες από τη στιγμή που έχει μείνει αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα.