Σε σοβαρό ατύχημα κατέληξε η γιορτή της Πρωτοχρονιάς για μια οικογένεια στους Αμαξάδες Ροδόπης, όταν ένα βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια ενός 9χρονου παιδιού, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου σήμανε συναγερμός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ακρωτηριασμός και μάχη στο χειρουργείο

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τραύμα στο χέρι του παιδιού ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο προχώρησαν σε ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε αναγκαία η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς θραύσματα από την έκρηξη έπληξαν τα μάτια του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Ο μικρός μαθητής εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να δηλώνουν αισιόδοξοι για τη συνολική του ανάρρωση και να του παρέχουν κάθε δυνατή φροντίδα.

Για το τραγικό συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του παιδιού και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.