Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι μέσα στη σεζόν του 2025, πέρασε από το μυαλό του ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Την εξομολόγηση αυτή έκανε στο περιθώριο του United Cup στο Περθ.

«Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά φοβήθηκα. Μετά το US Open δεν μπορούσα καν να περπατήσω για δύο ημέρες. Εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά το μέλλον σου» ανέφερε ο Τσιτσιπάς, περιγράφοντας τους σοβαρούς τραυματισμούς στην πλάτη και τον έκαναν να χάσει πολλά τουρνουά.

Ο ίδιος επίσης είπε ότι: «Το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν αν μπορώ να τελειώσω έναν αγώνα χωρίς να πονάω. Αυτό σε φθείρει ψυχολογικά. Όταν δεν ξέρεις αν θα αντέξει το σώμα σου, όλα γίνονται πιο δύσκολα».

Ο Έλληνας τενίστας θα τεθεί επικεφαλής της Εθνικής ομάδας στο United Cup, έχοντας στο πλευρό του τη Μαρία Σάκκαρη, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα που δοκίμασαν τις αντοχές του.

Τέλος, ο Στέφανος Τστσιπάς τόνισε ότι: «H προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό ένιωσα ότι μπορώ να δουλέψω χωρίς περιορισμούς. Το σημαντικότερο για μένα είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες χωρίς πόνο. Αυτό από μόνο του αλλάζει τα πάντα».