Το CNN παρουσίασε τη νέα λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για το 2026, επιχειρώντας να απαντήσει όχι μόνο στο ερώτημα «πού να πάτε», αλλά και στο «γιατί τώρα». Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μέρη που αξίζουν πάντα μια επίσκεψη, αλλά το 2026 αποκτούν ξεχωριστή σημασία χάρη σε νέα γεγονότα, πολιτιστικές διοργανώσεις ή φυσικά φαινόμενα.

Αδελαΐδα, Αυστραλία

Η πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, καθώς εγκαινιάζεται η πρώτη απευθείας πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αδελαΐδα συνδυάζει παραλίες, αμπελώνες, άγρια φύση και εξαιρετική γαστρονομία, προσφέροντας μια μικρογραφία της αυστραλιανής εμπειρίας.

Αξίζει να επισκεφθείτε την Κεντρική Αγορά της πόλης για τοπικά προϊόντα και κρασιά, αλλά και να συμμετάσχετε σε περιηγήσεις που οργανώνονται από την ιθαγενή κοινότητα. Από εκεί, μπορείτε εύκολα να φτάσετε στην κοιλάδα Barossa και στο νησί Kangaroo, που ανακάμπτει μετά τις πυρκαγιές του 2020.

Αλγερία

Η Αλγερία ανοίγει ξανά τις πύλες της στους ταξιδιώτες ύστερα από δεκαετίες απομόνωσης. Με νέες βίζες 30 ημερών και πτήσεις προς το Αλγέρι από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, η χώρα προσφέρει ανεπανάληπτα τοπία και εμπειρίες για τους πιο τολμηρούς.

Το εθνικό πάρκο Tassili n’Ajjer, με τα προϊστορικά του έργα τέχνης, αποτελεί κορυφαίο προορισμό για πεζοπορία και εξερεύνηση. Η σιωπή της Σαχάρας και οι νυχτερινοί ουρανοί γεμάτοι αστέρια προσφέρουν μια αίσθηση πολυτέλειας πέρα από κάθε σύγχρονη άνεση.

Αρούσα, Τανζανία

Στους πρόποδες του ηφαιστείου Meru, η πόλη Αρούσα αποτελεί πύλη προς το Σερενγκέτι και το Κιλιμάντζαρο. Το 2026 θα ανοίξει το Dr Jane’s Dream: The Goodall Centre for Hope, αφιερωμένο στη μνήμη της διάσημης πρωτευοντολόγου Τζέιν Γκούντολ.

Η πόλη φιλοξενεί επίσης νέο στάδιο 30.000 θέσεων και προσφέρει πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο Αρούσα, όπου μπορεί κανείς να δει φλαμίνγκο και καμηλοπαρδάλεις σε φυσικό περιβάλλον.

Αραγωνία, Ισπανία

Στις 12 Αυγούστου 2026, μια ολική ηλιακή έκλειψη θα διασχίσει τον ουρανό της βόρειας Ισπανίας, και η περιοχή της Αραγωνίας θεωρείται ιδανικό σημείο παρατήρησης.

Η Σαραγόσα, με ιστορία 2.000 ετών και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, προετοιμάζεται για την επαναλειτουργία του Μουσείου Γκόγια. Παράλληλα, η ορεινή επαρχία Τερουέλ προσελκύει λάτρεις της φύσης και της αστροπαρατήρησης, ειδικά στο εθνικό πάρκο Ordesa y Monte Perdido.

Μπαχρέιν

Το μικρό νησιωτικό κράτος του Μπαχρέιν αποτελεί πλέον ελκυστική είσοδο στη Μέση Ανατολή. Με νέα απευθείας πτήση της Gulf Air προς τη Νέα Υόρκη και την άφιξη πολυτελών ξενοδοχείων, η χώρα στοχεύει σε τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Η πρωτεύουσα Μανάμα συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική με ιστορικά μνημεία, όπως τα ταφικά μνημεία Dilmun και το φρούριο Qal’at al-Bahrain, ενώ η χαλαρή ατμόσφαιρα και η ανεπτυγμένη καφε-κουλτούρα την καθιστούν πιο φιλόξενη από τους γείτονές της.

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Η “πρωτεύουσα της Ευρώπης” αναδεικνύεται σε πολιτιστικό κέντρο το 2026, με τα εγκαίνια του Kanal Centre Pompidou σε συνεργασία με το ομώνυμο μουσείο του Παρισιού. Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, εστιατόριο και αρχείο αρχιτεκτονικής.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη δημιουργική πλευρά των Βρυξελλών μέσα από τη Μουσείο Κόμικ, το φεστιβάλ Art Brussels και τα εμβληματικά αξιοθέατα όπως το Atomium και τις Γκαλερί Saint-Hubert.

Νορβηγικά τοπία στη Χιλή

Οι χιλιανοί φιόρδοι μπαίνουν δυναμικά στα προγράμματα πολυτελών κρουαζιέρων για το 2026. Η περιοχή θυμίζει τη Νορβηγία, με παγετώνες, δελφίνια, πιγκουίνους και φάλαινες σε ένα μαγευτικό σκηνικό που προσεγγίζεται μόνο από τη θάλασσα.

Ντέβον, Ηνωμένο Βασίλειο

Το 2026 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο της συγγραφέα Άγκαθα Κρίστι, γεννημένης στο Ντέβον. Η επέτειος θα τιμηθεί με εκθέσεις, φεστιβάλ και ειδικές διαδρομές στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο της.

Ντομίνικα

Η “Νησί της Φύσης” δημιουργεί το πρώτο Καταφύγιο Φυσητήρων στον κόσμο, προστατεύοντας μια από τις ελάχιστες μόνιμες αποικίες αυτών των φαλαινών. Το έργο συνδυάζει οικοτουρισμό και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η Ντομίνικα εντυπωσιάζει επίσης με τα ηφαιστειακά της τοπία, τους ποταμούς και τη δεύτερη μεγαλύτερη “βραστή λίμνη” του κόσμου.

Ανατολικό Τιμόρ

Η νεότερη χώρα της Ασίας, το Ανατολικό Τιμόρ, προετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους επισκέπτες μετά την ένταξή της στην ASEAN. Με εντυπωσιακά σημεία κατάδυσης, απομονωμένα νησιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, αποτελεί ανερχόμενο προορισμό για τους λάτρεις της περιπέτειας.

Τζαμάικα

Μετά τον καταστροφικό τυφώνα του 2025, η Τζαμάικα ανακάμπτει δυναμικά. Οι δημοφιλείς περιοχές Οτσο Ρίος, Νέγκριλ και Κίνγκστον λειτουργούν κανονικά, ενώ νέα θέρετρα ετοιμάζονται για το 2026.

Καναζάβα, Ιαπωνία

Η Καναζάβα, γνωστή για την παραγωγή χρυσού φύλλου και τους παραδοσιακούς της κήπους, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν την Ιαπωνία μακριά από τα πλήθη του Τόκιο και του Κιότο. Το 2026 φιλοξενεί φεστιβάλ καφέ, ανθισμένες κερασιές και τοπικές γιορτές.

Κοιλάδα Όρχον, Μογγολία

Η Μογγολία γνωρίζει τουριστική άνθηση, με την κοιλάδα Όρχον να ξεχωρίζει για την παρθένα φύση και τους καθαρούς ουρανούς της. Οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν σε παραδοσιακές σκηνές ger και να γνωρίσουν τη νομαδική κουλτούρα πριν αλλάξει οριστικά το τοπίο με την κατασκευή της νέας πόλης New Kharkhorum.

Όουλου, Φινλανδία

Η φινλανδική πόλη Όουλου θα είναι μία από τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2026. Εκτός από το Βόρειο Σέλας, οι επισκέπτες θα απολαύσουν υπαίθριες σάουνες και δεκάδες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Oulu2026.

Πενάνγκ, Μαλαισία

Η Πενάνγκ, πολιτιστικό σταυροδρόμι με κινεζικές και ευρωπαϊκές επιρροές, τιμήθηκε από τον Οδηγό Michelin το 2025. Η γαστρονομική της σκηνή, τα πολύχρωμα σπίτια και τα έργα δρόμου στην Τζορτζτάουν προσελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες.

Πενίκο, Περού

Μετά από οκταετείς ανασκαφές, η αρχαία πόλη Πενίκο παρουσιάστηκε στο κοινό το 2025. Ο αρχαιολογικός χώρος, βόρεια της Λίμα, προσφέρει μια μοναδική ματιά σε έναν πολιτισμό που προηγήθηκε των Ίνκας, καθιστώντας το Περού κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις της ιστορίας.

Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Το 2026 η Φιλαδέλφεια θα γιορτάσει τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, με εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της πόλης. Παράλληλα, θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και αφιερώματα στην καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Σεν Πιερ και Μικελόν

Το γαλλικό αυτό αρχιπέλαγος κοντά στον Καναδά αποτελεί το τελευταίο ευρωπαϊκό έδαφος στη Βόρεια Αμερική. Η πρωτεύουσα Σεν Πιερ εντυπωσιάζει με τα πολύχρωμα σπίτια της, ενώ το Μικελόν προσφέρει μοναδικά μονοπάτια πεζοπορίας.

Εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, οι κάτοικοι του Μικελόν μετακινούνται σταδιακά σε υψηλότερα σημεία, καθιστώντας το νησί έναν προορισμό που αξίζει να επισκεφθείτε πριν αλλάξει για πάντα.