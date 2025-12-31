Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μάρτιν Χόνγκλα!

Άρης και Γρανάδα έφτασαν σε οριστική συμφωνία για τον Καμερουνέζο μέσο και το καθεστώς κάτω από το οποίο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.

Ο παίκτης θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν και υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι στα 1,3 εκατ. ευρώ!

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ακόμα και σήμερα. Αμέσως μετά, ο παίκτης θα μπει στο αεροπλάνο, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες ώστε να υπογράψει με τον Άρη και αμέσως μετά να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο Χόνγκλα θα είναι η δεύτερη χειμερινή μεταγραφή του Άρη μετά τον Οτμάν Μπουσαΐντ, ο οποίος βρίσκεται από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και χθες υπέγραψε με τους κιτρινόμαυρους για τα επόμενα 2,5 χρόνια!

