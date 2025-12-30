Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Τέλος χρόνου για 280.000 φοιτητές
Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»
- Ποιοι διαγράφονται οριστικά και ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια Ανώτατη Σχολή
- Γιατί το μέτρο της διαγραφής διχάζει την επιστημονική κοινότητα
- Τι υποστηρίζει ο κοσμήτορας στπ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που παραιτήθηκε χθες
===========================================================================
Όλα τα αναδρομικά του ’26
Οι δικαιούχοι και τα ποσά
- 950.000 συνταξιούχοι αναμένουν έως 16.500 ευρώ από τον ΕΦΚΑ
===========================================================================
Αυτόπτης μάρτυρας
Το «κόκκινο φίδι» της επιστροφής από Θεσσαλονίκη
- Οι 11 ώρες ταξίδι προς την Αθήνα και τα τεχνάσματα των οδηγών που δεν είχαν οδό διαφυγής
- Μπλόκα και την Πρωτοχρονιά
- Νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο