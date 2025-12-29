Με ευχάριστα… μαντάτα επέστρεψε σήμερα ο Άρης στις προπονήσεις από την άδεια των Χριστουγέννων.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τους Φαμπιάνο, Διούδη, Καντεβέρε να συμμετέχουν στο σημερινό πρόγραμμα. Τρεις επιστροφές στα χέρια του Ανδαλουσιανού, μειώνοντας σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα πριν τα Χριστούγεννα.

Ο προπονητής θα αξιολογήσει την κατάστασή τους τις επόμενες μέρες, για να κρίνει εάν θα τους βάλει στα πλάνα του εν όψει των αγώνων της επόμενης εβδομάδας.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός περιμένει, πλέον, τους Σούντμπεργκ και Δώνη τις επόμενες μέρες, με φόντο την αναμέτρηση της 6ης Ιανουαρίου κόντρα στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο.

Παράλληλα, διαθέσιμοι είναι ξανά οι Ράτσιτς-Φαντιγικά που επιστρέφουν από τιμωρία, όπως και ο Φρέντρικ Γένσεν που απουσίασε λόγο πυρετού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.