Μόνο μία σορός γυναίκας εντοπίστηκε στην ακτή της περιοχής «Κουρουντερέ» στη Σάμο, ύστερα από προσάραξη πνευστής λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς. Σύμφωνα με την προανάκριση του τοπικού Λιμεναρχείου, δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους αγνοουμένους.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες για την προσάραξη της λέμβου και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Οι έρευνες επεκτάθηκαν τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικό σκάφος με στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου, καθώς και δυνάμεις της Λιμενικής Αρχής και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, με τη συνδρομή κλιμακίου της FRONTEX από ξηράς.

Κατά τις χερσαίες έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 40 αλλοδαποί – 11 άνδρες, 10 γυναίκες και 19 ανήλικοι – οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Κοντά στην ημιβυθισμένη λέμβο, στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εντόπισαν τη σορό γυναίκας, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για νεκροψία-νεκροτομή.

Για την υπόθεση συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, τον οποίο οι διασωθέντες αναγνώρισαν ως τον διακινητή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών, από την οποία επήλθε θάνατος προσώπου, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε.