Ο Μάρτιν Χόνγκλα βρίσκεται ξανά στιο προσκήνιο για τον Άρη, με τις επαφές των δύο πλευρών να έχουν γίνει αρκετά έντονες τις τελευταίες μέρες.

Ένα ενδιαφέρον που έχει οδηγήσει σε αύξηση των δημοσιευμάτων στην Ισπανία αναφορικά με το μέλλον του Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα. Μία μεταγραφή που ακόμα δεν είναι τελειωμένη και οι Ισπανοί… περιπλέκουν τα πράγματα.

Ιδιαίτερα χθες, υπήρξαν αρκετές αναφορές στον Αφρικανό μέσο, στις οποίες επισημαίνεται ότι η Γρανάδα έχει δεχθεί και άλλες προτάσεις για την περίπτωσή του.

Σε σχετικό ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας «SomosGranada» γίνεται λόγος για μια αρκετά σύνθετη κατάσταση γύρω από τον Αφρικανό χαφ. Όπως και σε άλλα δημοσιεύματα, αναφέρεται ότι οι συζητήσεις με τον Άρη βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές, τις οποίες η Γρανάδα εξετάζει προσεκτικά.

