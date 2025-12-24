Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία, όπου έχασε τη ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ, μαζί με επτά ακόμη άτομα.

Ανάμεσα στα οκτώ θύματα του δυστυχήματος περιλαμβάνεται το όνομα «Maria Pappa». Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την υπεύθυνη καμπίνας του αεροσκάφους Falcon. Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν, ότι αναμένουν επίσημη ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί, αν η αεροσυνοδός είναι Ελληνίδα ή ελληνικής καταγωγής.

Η συσκευή εγγραφής φωνής (CVR) και το «μαύρο κουτί» του αεροσκάφους Falcon 50 έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της συντριβής. Πλάνα που μετέδωσαν τουρκικά μέσα δείχνουν τη στιγμή της πτώσης. Μέσα στη νύχτα, ο ουρανός φωτίζεται και διακρίνεται μια μεγάλη μπάλα φωτιάς, όπως περιγράφουν τα ρεπορτάζ.

Το αεροπλάνο τύπου Falcon 50, που ανήκε σε ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα, είχε μισθωθεί από την κυβέρνηση της Λιβύης. Απογειώθηκε από την Άγκυρα στις 20:17 με προορισμό την Τρίπολη. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους έχουν διασκορπιστεί σε έκταση ακτίνας περίπου τριών χιλιομέτρων, δυσχεραίνοντας το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνών

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, η συντριβή αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα. Στις έρευνες συμμετέχουν μονάδες του στρατού και επιτροπές εμπειρογνωμόνων από την Τουρκία και τη Λιβύη.

Η εξακρίβωση της αιτίας του δυστυχήματος θεωρείται κρίσιμη, καθώς σκοτώθηκε σχεδόν το σύνολο της στρατιωτικής ηγεσίας της Λιβύης. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις στρατηγικές σχέσεις Λιβύης – Τουρκίας και το αμφιλεγόμενο Μνημόνιο για την Τουρκο-λιβυκή ΑΟΖ.

Υπόνοιες και σενάρια για τα αίτια

Το Falcon είχε νοικιαστεί από την εταιρεία VIP αερομεταφορών Harmony Jets, με έδρα τη Μάλτα, έναντι 8.000 ευρώ την ημέρα. Στο παρελθόν, η λιβυκή κυβέρνηση μίσθωνε συχνά ιδιωτικά τζετ από την Ελβετία. Σχολιαστές της τουρκικής τηλεόρασης εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι στο αεροσκάφος επέβαινε σχεδόν ολόκληρη η στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης.

Δεν λείπουν ωστόσο και οι υπόνοιες, ότι η τραγωδία ίσως να μην οφείλεται αποκλειστικά σε μηχανική βλάβη, αλλά ενδέχεται να πρόκειται ακόμη και για δολιοφθορά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόμενο.