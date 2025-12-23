Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, ο Άρης βρίσκει την ευκαιρία για μια μικρή παύση, πριν μπει σε έναν Ιανουάριο που αναμένεται καθοριστικός για τη συνέχεια της σεζόν.

Το ξεκίνημα του νέου έτους συνοδεύεται από κρίσιμα παιχνίδια για πρωτάθλημα και Κύπελλο. Δεδομένα, λοιπόν, θα ψάξει ενίσχυση μέσω μεταγραφών. Παρ’ όλα αυτά, ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει και ενισχύσεις… εκ των έσω, ώστε να μειωθούν τα πολλά προβλήματα που διαχειρίζεται το τελευταίο διάστημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αποστολή στην Τρίπολη, όπου ο Ανδαλουσιανός τεχνικός αναγκάστηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς τα προβλήματα ήταν πολυάριθμα και δεν περιορίζονταν μόνο στους τραυματισμούς.

Οι Φαντιγκά και Ράτσιτς ολοκλήρωσαν τις τιμωρίες τους, ενώ και ο Γένσεν, που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, επιστρέφει. Και οι τρεις αποτελούν αξιόπιστες επιλογές με προοπτική άμεσης συμμετοχής στην αρχική ενδεκάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Καντεβέρε αναμένεται, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, να ανεβάσει ρυθμούς και να επανενταχθεί πλήρως μετά τις γιορτές.

Θετικά είναι τα νέα και για τον Σούντμπεργκ, ο οποίος δείχνει σαφή σημάδια βελτίωσης και υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος ακόμη και για το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Παναιτωλικό στις 6 Ιανουαρίου, με την τελική κρίση να ανήκει στον προπονητή.

Ανοιχτό, αλλά όχι δεδομένο, παραμένει και το ενδεχόμενο επιστροφής του Φαμπιάνο, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται από την επόμενη εβδομάδα.

Βέβαιη θεωρείται η επανένταξη του Διούδη, ενώ στις προπονήσεις θα επιστρέψει και ο Δώνης, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει το πότε θα είναι έτοιμος να υπολογίζεται σε αγωνιστικό επίπεδο.

Συνεπώς, μετά το πέρας των Χριστουγέννων και έως τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, ο Χιμένεθ αναμένεται να έχει ξανά στη διάθεσή του έξι παίκτες. Ο αριθμός μπορεί να φτάσει τους επτά με τον Φαμπιάνο και τους οκτώ αν προστεθεί και ο Δώνης. Σε αυτή την περίπτωση, μοναδικές απουσίες –εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόοπτο– θα είναι οι Αλφαρέλα και Μεντίλ, με επιστροφή προς τα τέλη Ιανουαρίου και τις αρχές Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Όλα αυτά, βέβαια, τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέα προβλήματα, με οριστικές αποφάσεις να λαμβάνονται μετά την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις και τις νέες ιατρικές αξιολογήσεις.