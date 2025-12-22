Την οργή της κοινής γνώμης προκάλεσε το περιστατικό με ένα τρίχρονο παιδί, που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης εξαιτίας ασιτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής επιτέθηκαν στον παππού του παιδιού, προκαλώντας ζημιές στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro, το σπίτι είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια, χαλασμένα έπιπλα και έντονα σημάδια βίας σε όλους τους χώρους. Την ίδια ώρα, ο παππούς του παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που, δέχθηκε από ομάδα κατοίκων της περιοχής.

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου αγοριού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο άτυχος τρίχρονος κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.