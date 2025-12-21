Ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε εμφάνιση MVP σε ένα γήπεδο που κάποτε έβαζε τις βάσεις της ανέλιξής του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δεν είναι, βέβαια, τόσο ο τίτλος του πολυτιμότερου αλλά οι επεμβάσεις μέσα από τις οποίες έφτασε σε αυτόν,, κρατώντας όρθιο τον Αρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η καλύτερη εμφάνιση του Αθανασιάδη… μέχρι την επόμενη, αφού δεν δείχνει διατεθειμένος να σταματήσει αυτό το σερί θετικών εμφανίσεων. Ένα σημείο στο οποίο για να φτάσει έπρεπε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία του τραυματισμού του Σωκράτη Διούδη και παράλληλα να βάλει… στοπ στην διαρκή αμφισβήτηση την οποία βίωσε από τις πρώτες του μέρες στον Αρη.

Μία αμφισβήτηση που, δυστυχώς, δεν ξεκίνησε από τις επιδόσεις του με τα κιτρινόμαυρα του Άρη… αλλά της ΑΕΚ. Δεν έφυγε με καλό τρόπο από την Ένωση και το… κουβάλησε στη Θεσσαλονίκη, βρίσκοντας το απέναντί του από το πρώτο κιόλας λάθος που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Παράλογο, αν σκεφτούμε ότι μεσολάβησε και μία χρονιά που αγωνίστηκε στην Κύπρο.

Ποιά είναι, όμως η λεπτομέρεια; Οτι ο Αθανασιάδης εντάσσεται στην κατηγορία των παικτών ψυχολογίας. Η κριτική και τα λάθη δεν τον βοήθησαν στις ευκαιρίες που άρχισε να παίρνει κυρίως επί Χιμένεθ. Μία κριτική η οποία από ένα σημείο και μετά… ισοπέδωσε έναν τερματοφύλακα που κάποτε έβγαινε MVP στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Το turining point του Αθανασιάδη ήταν το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που πολλοί περίμεναν τον Διούδη, ο Χιμένεθ τήρησε το πρωτόκολλο και επέλεξε τον Αθανασιάδη που έχει αγωνιστεί φέτος σε όλα τα ματς της διοργάνωσης. Και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το «στοπ» του πέναλτι του Ντεσπότοφ να αποτελέσει την… ένεση ψυχολογίας που τον ενέπνευσε.

Λίγες μέρες μετά, ο τραυματισμός του Διούδη στην Τούμπα άνοιξε ξανά την πόρτα της ενδεκάδας στον Αθανασιάδη. Κομβικός κόντρα στον Ολυμπιακό και ακόμα περισσότερο μία εβδομάδα μετά στην Τρίπολη. Δύο παιχνίδια στα οποία φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, που φάνηκε να του δίνει φτερά!

Ο παίκτης που γινόταν αποδέκτης αρνητικών ή ακόμα και χυδαίων σχολίων, από χθες… φρέναρε τους επικριτές του σε σημείο που η πλειοψηφία ζητάει την διατήρησή του κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Με την επιστροφή του Διούδη μετά τα Χριστούγεννα, ο Χιμένεθ θα θα βρεθεί ενώπιον μίας δύσκολης απόφασης. Το μομέντουμ ή το πρωτόκολλο;