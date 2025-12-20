Ανακουφισμένος -και πώς να μην είναι άλλωστε- ο Μανόλο Χιμένεθ μετά τη νίκη του Άρη στην Τρίπολη και τη ηρεμία με την οποία θα πάει η ομάδα στη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός στάθηκε στη διάθεση των παικτών του, για τους οποίους είπε ότι έπαιξαν ως «οικογένεια» κόντρα σε πολλά προβλήματα. Παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στις επιστροφές των τραυματιών μετά τις γιορτές, τις οποίες χαρακτήρισε ως… μεταγραφές.

Στο πρώτο του σχόλιο, ο Ισπανός ανέφερε: “Ηταν κάτι απίστευτο με τιες απουσίες που είχαμε. Μέσα σ’ όλα χάσαμε τον Φαντιγκά, τον Γένσεν… Ηρθαμε να παίξουμε με 16 ποδοσφαιριστές με δύο παίκτες από τα τμήματα υποδομής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου που με όλα αυτά τα προβλήματα, υπέφεραν στον μέγιστο βαθμό.

Δεν ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι. Ωστόσο παλέψαμε απέναντι σε μία ομάδα που παίζει άμεσο ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις”.

Για την εικόνα του Άρη και την προσπάθεια των παικτών: «Είναι υποχρέωση των παικτών να τα δίνουν όλα. Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε παίκτες ως αλλαγές για να αγωνίζονται σε κάθε θέση. Παράδοξο είναι ότι έχουμε τρεις βασικούς τερματοφύλακες… Στο ίδιο γήπεδο κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας κόντρα στον ΟΦΗ. Δεν μιλάω για το αν παίξαμε καλά, αλλά για το πόσο ανταγωνιστικοί εμφανιστήκαμε στο γήπεδο. Σήμερα πιστεύω ότι παρά τον μεγάλο βαθμό απουσιών, δείξαμε συναδελφικότητα. Παίξαμε ως οικογένεια, ως ομάδα. Αυτή η νίκη σημαίνει τρεις βαθμοί για το πριν και το μετά. Πέρα από τους τρεις βαθμούς… τίποτε άλλο».

Για τη σημασία της νίκης: «Το χρειαζόμασταν πριν τη διακοπή. Οταν τα δίνεις όλα και έχεις 22 παίκτες διαθέσιμους, μπορείς να μοιράσεις τον χρόνο. Οταν όμως πρέπει πχ ο Τεχέρονα παίζει συνέχεια, έρχεται η κόπωση. Πρέπει να παίζουν όμως… Ο Ρόουζ είχε θέμα, ο Μόντσου έκανε προπόνηση μόνο μία μέρα. Δεν έχουμε δυνατότητα για ροτέισον. Μας βολεύει η διακοπή ώστε να ξεκουραστούμε. Οι τραυματίες μπορούν να εξελιχθούν στις καλύτερες μεταγραφές».

Για τις μεταγραφές: «Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Δεν θα βγάλω εγώ τα χρήματα από το πορτοφόλι μου… Είναι δύσκολο να κάνουμε μεταγραφές αυτή την εποχή. Είναι δύσκολο να βρεις ποδοσφαιριστή που να είναι έτοιμος να μπει άμεσα. Θα μπροούσαμε να βρούμε τρεις παίκτες που δεν έπαιζαν καθόλου στις ομάδες τους ή με πρόβλημα. Ή με νεαρούς παίκτες που θα έκαναν το μεγάλο άλμα στον ΑΡΗ… Άρα, το να φέρουμε έναν παίκτη που παίζει καλά στην ομάδα του και να του σπάσουμε το συμβόλαιο, είναι δύσκολο. Θέλω αυτοί που θα έρθουν να είναι καλύτεροι από τους υπάρχοντες. Ενίσχυση είναι να βελτιώνεις αυτό που ήδη έχεις. Είναι δύσκολο αλλά πρέπει να το παλέψουμε. Δεν γνωρίζω το μπάτζετ και ο Ρούμπεν Ρέγες έχει δύσκολη δουλειά μπροστά του».

Για το μέτωπο των τραυματιών: «Εάν επιστρέψει γρήγορα ο Δώνης, στις 28 του μήνα, ο Καντεβέρε και ο Φαμπιάνο, για εμάς είναι πιο εύκολο. Αν όμως δεν είναι, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Αλφαρέλα και ο Μεντίλ είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Ο Διούδης θα επιστρέψει. Θα δούμε στις 28 του μήνος τι έχουμε».