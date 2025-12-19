Για πρώτη φορά μητέρα πρόκειται να γίνει η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, περιμένουν το πρώτο τους παιδί που είναι κοριτσάκι.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη και οι διαδικτυακοί της φίλοι γέμισαν στην ανάρτησή της με ευχές και likes.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2025 η αθλήτρια είχε μοιραστεί και φωτογραφίες από τον γάμο της με τον άντρα της, αποκαλύπτοντας ότι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από δύο χρόνια.

«Είναι τα πάντα. Κυριολεκτικά. Είναι αυτό που μου άλλαξε την ζωή. Αν δεν είχα πετύχει στη σκοποβολή, αυτήν τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε, δεν θα είχα ζήσει εκδηλώσεις θαυμασμού, δεν θα με σταματούσαν άνθρωποι στον δρόμο, δεν θα έκανα φίλους από διαφορετικές χώρες, δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τόσο πολλά ταξίδια. Και δεν θα είχα γνωρίσει τον σύντροφό μου», είχε δηλώσει για το άθλημά της σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Lifo.