Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του, της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην αθλητική κοινότητα της χώρας.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ

«Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα πρόσθεσε ότι «η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή.

Έρευνα από τις αρχές

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα των δραστών.

Ο Μάριο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Ισημερινού την περίοδο 2015-2021, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.