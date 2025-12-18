Ζώδια σήμερα: Οι προβλέψεις της ημέρας φέρνουν έμφαση στις σχέσεις, την οικογένεια και την ανάγκη για εσωτερική ισορροπία. Δείτε τι επιφυλάσσει η μέρα για κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού κύκλου.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Επιλύστε οικογενειακές διαφωνίες με ηρεμία και ψυχραιμία. Η παθιασμένη φύση σας μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, γι’ αυτό ακούστε προσεκτικά όσα έχουν να σας πουν οι γύρω σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Δείξτε προσοχή στις επαφές με τα κοντινά σας πρόσωπα. Η ευαισθησία των άλλων ίσως τους κάνει να αντιδράσουν έντονα στα λόγια ή τη στάση σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Είναι καλή στιγμή να καλέσετε φίλους ή συγγενείς στο σπίτι. Η επικοινωνία και η κοινωνικότητα θα σας αναζωογονήσουν και θα ενισχύσουν τους δεσμούς σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η υπερευαισθησία σας μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Μιλήστε ανοιχτά, αλλά προσέξτε όσους ίσως επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη συναισθηματική σας φύση.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Παρότι δεν σας είναι οικεία η ευαισθησία που νιώθετε, μην την αφήσετε να στραφεί εναντίον σας. Κρατήστε αποστάσεις από άτομα που προσπαθούν να σας μειώσουν.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Έχετε ανάγκη από ηρεμία και χρόνο στο σπίτι, μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Οι προσωπικοί σας χώροι μπορούν να σας προσφέρουν γαλήνη, ακόμη κι αν δεν τους μοιράζεστε με κανέναν.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Η μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις. Παρότι οι γύρω σας μπορεί να παρεξηγήσουν τα λόγια σας, θα ζητήσουν τη γνώμη σας για σημαντικά ζητήματα. Αποδεχθείτε ότι κάποιες καταστάσεις δεν αλλάζουν εύκολα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Επιλέξτε προσεκτικά την παρέα σας, καθώς είστε πιο ευάλωτοι στα σχόλια των άλλων. Αν αισθάνεστε μοναξιά, περάστε χρόνο με ανθρώπους που αγαπάτε και σας κατανοούν.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Είναι κατάλληλη στιγμή να επισκεφθείτε μακρινούς συγγενείς, καθώς νιώθετε πως η οικογένεια αποκτά μεγαλύτερη αξία. Η διάθεση για ταξίδι ή μια μικρή απόδραση είναι έντονη, γι’ αυτό μη διστάσετε να φύγετε από τη βάση σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Για να πετύχετε στους στόχους σας, απομακρυνθείτε από σχέσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Η στάση των άλλων απέναντί σας θα δείξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Αποφύγετε εντάσεις και συγκρούσεις, καθώς μπορεί να ειπωθούν λόγια που θα μετανιώσετε. Η άποψή σας θα ακουστεί καλύτερα αν εκφραστεί με ψυχραιμία και μέτρο.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αν και είστε δεκτικοί, σήμερα χρειάζεται να απομακρύνετε ό,τι σας βαραίνει. Δείτε τις καταστάσεις και από τη σκοπιά των άλλων για να κατανοήσετε τις αντιδράσεις τους.