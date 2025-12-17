Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε… στο περίμενε σήμερα στην προπόνηση του Άρη με τον Μόντσου Ροντρίγκεθ.

Ο Ισπανός χαφ δεν προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, παρότι ο ίδιος υποστήριζε χθες ότι αισθανόταν καλύτερα μετά το πρόβλημα που αποκόμισε από το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ολοι περιμένουν, πλέον, την αυριανή κρίσιμη προπόνηση και ελπίζουν ότι ο Ιβηρας μέσος θα επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Άλλωστε ο Μόντσου είναι παραπάπω από απαραίτητος, αφού μαζί με τον Γαλανόπουλο αποτελούν τις μοναδικές λύσεις στα χαφ εξαιτίας της απουσίας του τιμωρημένου Ράτσιτς.

Με τον κόσμο του ο Άρης στην Τρίπολη

Με τον κόσμο στο πλευρό του σε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι θα παραταχθεί ο Άρης, ο οποίος συμφώνησε με τον Αστέρα Τρίπολης ώστε να πάρει εισιτήρια για το Σαββατιάτικο ματς.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00) θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.asterastickets.gr

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο το πρωί (18/12).

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στην Τρίπολη και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο «Θ. Κολοκοτρώνης» (η Αστυνομία θα διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου)».