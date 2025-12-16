Με νέα προβλήματα και ένα απρόοπτο ξεκίνησε η προετοιμασία του Αρη σήμερα για το φινάλε του 2025 και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης (20/12).

Ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε και στο σημερινό πρόγραμμα λίγο πιο χαλαρούς τους ρυθμούς, έχοντας ακόμα δύο «πονοκεφάλους» για το επερχόμενο ματς.

Οι τιμωρημένοι Φαντιγκά και Ράτιστς χάνουν την αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και στερούν από τον Ανδαλουσιανό τεχνικό ακόμα δύο ενδεκαδάτες επιλογές. Τη στιγμή, μάλιστα, που σήμερα είδε ακόμη μία να μένει εκτός προπόνησης.

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ πήγε αρκετά συντηρητικά, εξαιτίας ενός… σουβενίρ από χτύπημα που δέχθηκε στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί αύριο, αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα απουσιάσει από τον αγώνα με τον Αστέρα. Δεν έχει και το περιθώριο για να το πράξει, αφού απόντος του Ράτσιτς έμειναν μόλις δύο λύσεις στον Χιμένεθ για τη μεσαία γραμμή του. Ο Μόντσου και ο Γαλανόπουλος…