Το βράδυ της Κυριακής δεν ήταν εντελώς χαμένο για τον Άρη. Σίγουρα, όμως, δεν μπορεί να αισθάνεται πολύ γεμάτος μόνο με τα θετικά που σίγουρα προκύπτουν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Προφανώς και δεν είναι λίγο να κρατάς τους «ερυθρόλεκους» για πρώτη φορά μακριά από το γκολ στο πρωτάθλημα. Υπήρχε χαρακτήρας, υπήρχε νοοτροπία και ο βαθμός δεν κρίνεται άσχημος σε ένα γενικό πλαίσιο και κρίνοντας την κατάσταση της ομάδας. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, όμως, υπάρχει η ανάγκη των βαθμών. Και με βάση αυτή, ο Άρης δεν… νομιμοποιείται να χαμογελάει κιόλας για το χθεσινό 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οσα παρουσίασε η ομάδα αμυντικά ήταν ψιλοδεδομένα, όπως και ο χαρακτήρας της. Ο Αρης έτσι είναι σχεδόν σε όλα τα ντέρμπι φέτος. Πρόκειται, άλλωστε, για παιχνίδια τα οποία ενεργοποιούν τους παίκτες. Τους δίνουν κίνητρο και κατ’ επέκταση έχουν άλλη εγρήγορση ώστε να πειθαρχήσουν στο πλάνο του προπονητή. Και αυτό ήταν πρώτα να… καταστρέψει έναν ανώτερο αντίπαλο, ασχέτως που αυτός παρατάχθηκε με εκτεταμένο ροτέισον.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης κράτησε τον Ολυμπιακό μακριά από καταστάσεις πίεσης και σερί φάσεων στην εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν εκεί όταν χρειάστηκε. Δηλαδή στις ευκαιρίες των Ζέλσον και Στρεφέτσα στο πρώτο μέρος.

Σε αυτά τα ματς ο Άρης… βαστάει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει. Πάλι, όμως, το πρόβλημα ήταν επιθετικά. Δεν δημιούργησε πολύ, δεν αξιοποίησε τους χώρους και ούτε το κυρίαρχο δεκάλεπτο που είχε από την αποβολή του Γκαρθία μέχρι εκείνη του Φαντιγκά.

Ο Άρης είχε την ευλογία να… φορτώσει με κίτρινες τα κεντρικά χαφ του Ολυμπιακού και έτσι έφτασε σε ένα αριθμητικό πλεονέκτημα που δεν πρόλαβε να αξιοποιήσει. Οταν επανήλθε η αριθμητική ισορροπία, εκεί έγινε αισθητή και η διαφορά των δύο ομάδων. Οταν ο ένας… τραβάει από τον πάγκο Ποντένσε, Τσικίνιο, Γιαρέμτσουκ και ο άλλος περιορίζεται σε Φρίντεκ ή Μορουτσάν, αυτό λέει πολλά. Ο Άρης άρχισε να μένει από δυνάμεις και την ίδια στιγμή ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός πιέσει κάποια στιγμή στο ματς. Εκεί, ο Άρης άντεξε και με μεγάλες πάσες έψαχνε κάτι που δεν είχε μπροστά. Δηλαδή ταχύτητα, Και εκεί ίσως να είναι και το μοναδικό λάθος του Χιμένεθ χθες. Ενώ είχε στον πάγκο παίκτες όπως ο Γιαννιώτας ή ακόμα και ο Παναγίδης, δεν έδωσε πιο φρέσκα πόδια στην ομάδα.

Εν κατακλείδι… είναι πώς θα το δεις. Δεν είναι κακή μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι είναι… Δεν βολεύει, όμως, τον Άρη που μετράει δύο νίκες σε τρεις μήνες (!). Η διαφορά από την 4η και την 5η θέση μεγαλώνει και πλέον η ανάγκη νίκης στην Τρίπολη το επόμενο Σάββατο είναι πιο αναγκαία από ποτέ.