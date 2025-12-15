Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, μετά τον θάνατο της μητέρας του, Ειρήνης Μαρινάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στην οικία της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.