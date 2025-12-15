Η γαλλική δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει την Τρίτη (16/12) την πολύπλοκη υπόθεση μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και της πρώην ομάδας του, Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αφορά οικονομικές διεκδικήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μετά το τέλος της συνεργασίας τους το καλοκαίρι του 2024. Η διαδικασία δεν αποκλείεται να μην ολοκληρωθεί άμεσα, με πιθανή αναβολή για μεταγενέστερη ακροαματική συνεδρίαση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί 440 εκατομμύρια ευρώ από τον Εμπαπέ, ενώ οι δικηγόροι του ποδοσφαιριστή ζητούν 263 εκατομμύρια ευρώ από τον σύλλογο, στηριζόμενοι κυρίως στην άποψη ότι το συμβόλαιό του θα έπρεπε να θεωρηθεί αορίστου χρόνου. Οι οφειλές για απλήρωτους μισθούς και μπόνους, συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν το τέλος της συνεργασίας τους το 2024.

Η πλευρά του Εμπαπέ επικαλείται αδικαιολόγητη απόλυση, ηθική παρενόχληση και κακόπιστη εφαρμογή της σύμβασης, ζητώντας να επικεντρωθεί η δίκη στις οφειλές των 55 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι ο παίκτης ζητά απλώς την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Αντίθετα, η Παρί Σεν Ζερμέν υποστηρίζει ότι ο Εμπαπέ παραβίασε προφορική συμφωνία του 2023, προκαλώντας οικονομική ζημία στον σύλλογο. Οι αξιώσεις περιλαμβάνουν 20 εκατ. ευρώ για προσβολή της εικόνας του συλλόγου, 60 εκατ. για κακόπιστη εκτέλεση της συμφωνίας, 180 εκατ. για απόκρυψη της συμφωνίας και άλλα 180 εκατ. για απώλεια μεταγραφικής ευκαιρίας.