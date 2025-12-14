Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Super League, η πρώτη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα των σαββατιάτικων αγώνων, ο Λεβαδειακός νίκησε εύκολα 3-0 την ΑΕΛ Novibet και παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Λίγη ώρα μετά, ο ΟΦΗ «καθάρισε» με τον ίδιο σκορ (3-0) τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο και πήρε μια πολύ σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Στο τελευταίο ματς της πρώτης ημέρας της αγωνιστικής, Κηφισιά και Αστέρας Aktor έμειναν στο 0-0 στη Νεάπολη.

Την Κυριακή πλέον, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, η ΑΕΚ διέλυσε με 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Λίγο αργότερα, στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος πέτυχε την έκπληξη της αγωνιστικής, επικρατώντας 2-0 του ΠΑΟΚ για να «ξεκολλήσει» έτσι και αυτός βαθμολογικά.

Στο σημαντικότερο ματς της αγωνιστικής στο «Κλ. Βικελίδης», Άρης και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0), με τις δύο ομάδες να μένουν αμφότερες με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Βόλο στη Λεωφόρο.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 13/12

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Aktor 0-0

Κυριακή 14/12

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (15η):

Σάββατο 20/12

16:00 Αστέρας Aktor – Άρης

18:00 Βόλος – Παναιτωλικος

20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά

Κυριακή 21/12

17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Δευτέρα 22/12

18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός