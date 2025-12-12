Ο Αλέξης Τσίπρας είχε νωρίς το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον υπουργό για την εκλογή του στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.

Η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και έχει προκαλέσει θετικά σχόλια από τον διεθνή Τύπο.

Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας από μια περίοδο κρίσης στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής». Το πρακτορείο επισημαίνει ότι η εκλογή του Έλληνα υπουργού δεν είναι απλώς θεσμικό γεγονός, αλλά μια ευρωπαϊκή «στιγμή» με έντονο συμβολισμό για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Όπως σημειώνει το Reuters, «η χώρα, που πριν από μια δεκαετία δεν αποκλείονταν καν η έξοδός της από την ευρωζώνη, πλέον εκλέγει τον δικό της εκπρόσωπο σε ένα από τα βασικότερα όργανα διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης». Αντίστοιχα, το Associated Press κάνει λόγο για «ιστορική αλλαγή πλεύσης» για την Ελλάδα, ενώ το Bloomberg υπογραμμίζει την «απομάκρυνση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων».

Κρίσιμη συγκυρία για την ΕΕ

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωζώνη. Ο ίδιος, στο πρώτο του μήνυμα, τόνισε πως «οι παλιές διακρίσεις στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει». Ως πρόεδρος του Eurogroup θα συντονίζει τις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών, θα καθοδηγεί τις συζητήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική και θα εκπροσωπεί την ευρωζώνη στα διεθνή οικονομικά φόρουμ.

Η ανάληψη της προεδρίας συμπίπτει με περίοδο δημοσιονομικών ανισορροπιών στη Γαλλία και την Ιταλία, επιβράδυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ενεργειακές προκλήσεις και γεωπολιτικές εντάσεις. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εκλογή του Πιερρακάκη «σημαντικό ορόσημο προόδου που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης».

Τριπλή σημασία για την Ελλάδα

Η εκλογή Πιερρακάκη έχει τρεις διαστάσεις για την Ελλάδα. Πρώτον, διαθέτει έντονο συμβολισμό: δέκα χρόνια μετά την κρίση χρέους, η χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο των μνημονίων προεδρεύει πλέον του οργάνου που κάποτε καθόριζε το μέλλον της. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας απέναντι σε επενδυτές και εταίρους, ως οικονομίας που έχει αφήσει πίσω της τον ρόλο του «αδύναμου κρίκου».

Δεύτερον, η νέα θέση του Έλληνα υπουργού του επιτρέπει να συμμετέχει καθοριστικά στη συζήτηση για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Το πλαίσιο διατηρεί τα όρια για έλλειμμα και χρέος, αλλά εισάγει πιο ευέλικτους κανόνες και ρήτρες προστασίας επενδύσεων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα.

Τρίτον, η προεδρία του Eurogroup αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω των ανοιχτών ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Τραπεζική Ένωση και ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν άμεσα το κόστος δανεισμού, τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την πορεία των ελληνικών τραπεζών.

Για την Αθήνα, η παρουσία Έλληνα προέδρου στο Eurogroup σημαίνει ότι η εμπειρία μιας χώρας με υψηλό χρέος και ανάγκη για επενδύσεις θα βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Δεν συνεπάγεται χαλάρωση των κανόνων, αλλά διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνουν υπόψη και την οπτική της περιφέρειας της ευρωζώνης.

Σε πρακτικό επίπεδο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραμένει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς η προεδρία του Eurogroup ασκείται από εν ενεργεία υπουργούς. Ο νέος του ρόλος του προσφέρει άμεση επαφή με τους ομολόγους του και δυνατότητα να προωθεί θεσμικά τις ελληνικές θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.