«Καμία αρμοδιότητα δεν έχουν οι περιφέρειες για έλεγχο ή καταμέτρηση ζώων που έχουν σχέση με αγροτικές ενισχύσεις. Την αρμοδιότητα αυτή την έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι ανεξάρτητος Οργανισμός. Οι κτηνιατρικές διευθύνσεις των περιφερειών έχουν αρμοδιότητα μόνο ό,τι αφορά υγειονομικούς λόγους. Δεν μπορούν και δεν κάνουν κανέναν άλλο έλεγχο».

Αυτό κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης, κτηνοτρόφος τέταρτης γενιάς στο επάγγελμα, κατά δήλωση του, και αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 2017-2018 και 2019-2021.

Όπως είπε ο κ. Χνάρης καμία αρμοδιότητα δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης τής χώρας για καταμέτρηση ή έλεγχο ζώων και επιδοτήσεις, τονίζοντας ότι «είναι ανέντιμο και ανήθικο όταν λασπώνεις πολιτικά κάποιον».

Παράλληλα υποστήριξε ότι είχε καλή συνεργασία με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, σημειώνοντας ότι μαζί με τον Σπήλιο Λιβανό αποδείχτηκε ότι είχαν την πολιτική βούληση να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων.

Σύμφωνα με το βιογραφικό που κατέθεσε ο κ. Χνάρης, διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, με καθήκοντα στον πρωτογενή τομέα τα διαστήματα Μάρτιος 2017-Αύγουστος 2018 και Σεπτέμβριος 2019-Απρίλιος 2021. καθώς και εντεταλμένος σύμβουλος πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Κρήτης Σεπτέμβριος 2018-Σεπτέμβριο 2019.

Όπως είπε έχει 230 ζώα, 800 στρέμματα ιδιόκτητο βοσκότοπο, ενώ η βασική ενίσχυση που έλαβε ο ίδιος ήταν 4.000 ευρώ, 8.000 η σύζυγος του και 4.000 η κόρη του που επίσης είναι κτηνοτρόφοι.

«Η δική μου αρμοδιότητα ήταν η διασφάλιση της δημόσιας υγείας», είπε ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος να αποσυνδέεις την παραγωγή από τις ενισχύσεις».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Χνάρης ανέφερε ότι είναι «απαράδεκτη η εμπλοκή τού ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας ότι «καμία εμπλοκή δεν έχω ούτε καμία αναφορά στο όνομα μου υπάρχει στη δικογραφία των 3.000 σελίδων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Μόνο ένας συκοφάντης μπορεί να το πει αυτό Είναι ανέντιμο και ανήθικο όταν λασπώνεις πολιτικά κάποιον», ανέφερε.

– Πώς ένας άνθρωπος που έχει γνώση, δεν αντιλήφθηκε κάτι για την αύξηση των ζώων, τις επιδοτήσεις, και να χτυπήσει, όχι καμπανάκι αλλά καμπάνες; σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης καλώντας τον να απαντήσει τι πιστεύει ό,τι φταίει στην υπόθεση αυτή.

«Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ έχει να κάνει με την καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης με πλαστά Ε9 από κάποιους που εκμεταλλεύτηκαν ένα παράθυρο και πήραν παράνομα ενισχύσεις. Είναι άλλο να επιδοτούνται τα ζώα και όχι τα στρέμματα. Πρέπει να κλείσουμε την κερκόπορτα. Άλλο είναι η νόμιμη τεχνική λύση και άλλο η καταστρατήγηση της», είπε ο κ. Χνάρης και προσέθεσε:

«Εδώ έχουμε μία δικογραφία 3.000 σελίδων. Μέσα εκεί φαίνεται κάποιος υπάλληλος κτηνίατρος της Περιφέρειας να ελέγχεται;

Θεωρώ ότι οι κτηνοτρόφοι γελάνε με αυτά που λέγονται – ότι οι περιφέρειες ελέγχουν για την κατανομή των βοσκοτόπων. Αυτό το εφεύρημα ότι οι περιφέρειες μετρούν ζώα, είναι εφεύρημα συγκεκριμένου ανθρώπου, του κ. Αυγενάκη, ο οποίος για δικούς του ιδιοτελείς λόγους ήθελε να στρέψει την μπάλα στα ζώα που δεν επιδοτούνται και όχι στα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, και όχι στα πλαστά πιστοποιητικά».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με τις αρμοδιότητες που έχουν οι περιφέρειες, ο κ. Χνάρης απάντησε ότι «τα πράγματα είναι ξεκάθαρα – οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών ασχολούνται μόνο με θέματα υγειονομικά».

«Καμία αρμοδιότητα δεν είχα σχετικά με τις ενισχύσεις που καταβάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με τον νόμο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει και πληρώνει. Ο νόμος του 2015, λέει ότι η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου και η κοινοποίηση στοιχείων στην κρατική υπηρεσία αποτελεί υποχρέωση του κτηνοτρόφου. Οι περιφέρειες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα με αγροτικές ενισχύσεις ,τις οποίες καταβάλει ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και ο μόνος αρμόδιος για τον έλεγχο και την καταβολή τους. Στη δικογραφία των 3.000 είδατε να ελέγχεται ένας κτηνίατρος των διευθύνσεων των περιφερειών; Οι μόνοι που ελέγχονται είναι κάποιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε.

Σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ Διαμάντως Μανωλάκου, ο κ. Χνάρης απάντησε ότι «ποτέ δεν υπήρξαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορές στις περιφέρειες για παρατυπίες που εντοπίστηκαν μετά από ελέγχους».

Σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου ποια είναι κατά τη γνώμη του η ουσία του σκανδάλου, ο κ. Χνάρης ανέφερε ότι είναι τέσσερα τα αίτια: η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων, η έλλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων χωρίς ζώα, η καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης και η συνεχής εναλλαγή των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόσθεσε στο σημείο αυτό ότι «αν ήταν ένας ή δύο οι υπουργοί στα τελευταία 7 χρόνια τα διαχειριστικά σχέδια θα είχαν ολοκληρωθεί».

«Όταν ο κ Βορίδης κάλεσε όλους τους περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες της χώρας και τους είπε ”παιδιά εδώ υπάρχει ένα θέμα με τις επιλεξιμότητες των βοσκοτόπων, πρέπει να προχωρήσουμε στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και να αναλάβετε τις ευθύνες σας” ήμουν ο πρώτος αντιπεριφερειάρχης που είπα -σε συνεννόηση με τον περιφερειάρχη- ότι θα πάμε να εκτελέσουμε το σχέδιο για τη δημιουργία βοσκοτόπων βόσκησης.

Ξεκινήσαμε με τον κ. Βορίδη και υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση τον Φεβρουάριο του 2021 με τον κ. Λιβανό. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα -μεταξύ των 13- που υπογράψαμε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Από εκεί αποδείχτηκε η πολιτική βούληση και του περιφερειάρχη και εμένα προσωπικά αλλά και της περιφερειακής Αρχής ότι εμείς θέλαμε να φτιάξουμε το θέμα των βοσκοτόπων γιατί αδικείτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

