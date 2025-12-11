Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία του Παλαιόκαστρου, στον δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου, όταν μεγάλα τμήματα μπετόν αποκολλήθηκαν αιφνιδιαστικά από γέφυρα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα κομμάτια κατέληξαν στην πλατεία, σε δύο δέντρα και στον προαύλιο χώρο καφετέριας.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00, ενώ τα αποκολλημένα τμήματα ήταν μεγάλου μεγέθους και η πτώση τους συνοδεύτηκε από δυνατό θόρυβο.

«Αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό το καλοκαίρι, θα είχαμε θρηνήσει θύματα, καθώς τα κομμάτια του μπετόν έπεσαν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τραπέζια και κάθεται κόσμος», τονίζει κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενημερωθεί επανειλημμένα για τα προβλήματα της συγκεκριμένης γέφυρας.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα ζητήματα φαίνεται να παραμένουν.

Οι κάτοικοι έχουν προτείνει την τοποθέτηση μεταλλικού διχτυού κατά μήκος της γέφυρας, και στις δύο πλευρές της, με στόχο την προστασία των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.