Η Μονακό ήθελε μόνο τη νίκη για να μπει δυναμικά στην «μάχη» της πρόκρισης από τη League Phase του Champions League και κατάφερε να την πάρει! Απέναντι σε μια Γαλατασαράι που βολευόταν και με την ισοπαλία, οι Μονεγάσκοι «εξαργύρωσαν» την υπεροχή τους στο δεύτερο ημίχρονο και με σκόρερ τον Φολαρίν Μπαλογκάν στο 68′ επικράτησαν με 1-0 για την 6η αγωνιστική.

Στους 9 βαθμούς η Μονακό (έχασε και πέναλτι με τον Ζακάρια στο 51′) μετά τη 2η νίκη της στη League Phase, παρέμεινε επίσης στους 9 η Γαλατά μετά την 3η ήττα της.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκειά του με την Γαλατά να είναι πιο επικίνδυνη στο πρώτο μέρος, αλλά τη Μονακό να είναι σαφώς ανώτερη στο δεύτερο έχοντας τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες με τον Μιναμίνο στο 48′(απόκρουση Τσακίρ), στο 59′ και το 60′ με τον Μπαλογκάν (αστόχησε σε απίστευτα τετ α τετ) και με το άστοχο πέναλτι του Ζακάρια ενδιάμεσα (51′), το οποίο κέρδισε ο Μιναμίνο

Εν τέλει η ανωτερότητα των γηπεδούχων στο Β’ μέρος επιβραβεύθηκε στο 68′ με τον Μπαλογκάν σε φάση διαρκειάς κι ενώ δευτερόλεπτα(!) πριν είχε αποχωρήσει ο τερματοφύλακας των Τούρκων που ήταν καταλυτικός στο να κρατήσει η ομάδα του το μηδέν ως εκείνο το χρονικό σημείο.

Από εκτέλεση κόρνερ με τον Καμαρά και αδυναμία των φιλοξενούμενων να απομακρύνουν, ο Μπαλογκάν έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, όπως ήταν το δίκαιο βάσει της εικόνας του ματς στο Β’ μέρος.

Ως το τέλος της αναμέτρησης ο ρυθμός παρέμεινε έντονος, όμως δεν άλλαξε κάτι, καθώς οι Τούρκοι που «καίγονταν» για την ισοφάριση δεν κατάφεραν να απειλήσουν επί της ουσίας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Μονακό ήταν αισθητά ανώτερη από την αντίπαλό της στο δεύτερο ημίχρονο κάτι που «εξαργύρωσε» έστω και με ένα τέρμα, καθώς πέτυχε το ζητούμενο, να πάρει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Μπαλογκάν δεν πτοήθηκε από τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και έδειξε χαρακτήρα, για να σκοράρει στο 68ο λεπτό ένα πολύτιμο γκολ για την ομάδα του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η άμυνα της Γαλατά στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολλά προβλήματα και δεν μπόρεσε να κρατήσει μακριά από την εστία της τους Γάλλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ολλανδός διαιτητής Νταν ΜάκΚελι χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR στο 48΄ προκειμένου να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Τακούμι Μιναμίνο σε ανατροπή του από τον Ντάβινσον Σάντσες

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Πέραν της παραπάνω φάσης το VAR επικύρωσε το γκολ της Μονακό σε μια φάση που ήταν πολλοί ποδοσφαιριστές στην περιοχή

ΣΚΟΡΕΡ:

68′ Μπαλογκάν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΟΝΑΚΟ: Χραντέτσκι, Βάντερσον, Κέρερ, Σαλισού, Κάιο Ενρίκε, Ζακάρια, Ακλιούς, Καμαρά, Γκολόβιν (82’ Ουαταρά), Μιναμίνο ((75’ Τέζε), Μπαλογκάν (86’ Μπίερεθ).

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Τσακίρ (68’ Γκιούβεντς), Γιάκομπς (79’ Ικάρντι), Μπαρντακτσί, Σάντσες, Σάλαϊ, Σάρα, Τορέιρα, Γκιντογκάν (63’ Ακγκούν), Αλπέρ Γιλμάζ, Σανέ, Οσιμέν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 22/1, 22:00

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης 21/1, 19:45