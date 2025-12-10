Επιχείρηση «Ολυμπιακός» από σήμερα στον Αρη, ο οποίος επιστρέφει στο γήπεδο και αρχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (14/12).

Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής σηματοδοτεί την έναρξη ενός 2ου γύρου στον οποίο οι Θεσσαλονικείς πρέπει να… αγγίξουν τον πρωταθλητισμό για να ρεφάρουν αρκετές από τις βαθμολογικές απώλειες που είχαν στο πρώτο μισό της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Κάτι που σίγουρα δεν θα είναι εύκολο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ένα ματς στο οποίο δεν υπάρχει μόνο ο βαθμός δυσκολίας του αντιπάλου αλλά και τα αγωνιστικά ζητήματα του Άρη.

Η προετοιμασία αρχίζει με ένα μεγάλο πρόβλημα στα άκρα της άμυνας, όπου ο Άλβαρο Τεχέρο αποτελεί -για την ώρα- την μοναδική επιλογή για τον Μανόλο Χιμένεθ. Νοά Φαντιγκά και Μάρτιν Φρίντεκ είναι αμφίβολοι, έχοντας μπροστά τους κάμποσες μέρες ώστε τουλάχιστον ένας από τους δύο να είναι έτοιμος και να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Χιμένεθ έχει ήδη έτοιμη την επιλογή του Μιχάλη Παναγίδη.

Νοκ-άουτ με θλάση ο Διούδης

Οριστικά εκτός ντέρμπι τέθηκε ο 32χρονος κίπερ. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε χθες έδειξαν θλάση 1ου βαθμού και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Διούδης ξεκινάει από σήμερα θεραπείες και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του εν όψει του τελευταίου αγώνα για το 2025 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (20/12).