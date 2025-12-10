Δυσάρεστη εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, αφού ο Τάισον Γουόρντ υπέστη οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου έναν μήνα. Η απουσία του θα του στερήσει τη συμμετοχή σε μια σειρά σημαντικών αγώνων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γουόρντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα εξής παιχνίδια:

12/12 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (EuroLeague)

14/12 Περιστέρι – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια (EuroLeague)

19/12 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (EuroLeague)

21/12 Ολυμπιακός – Κολοσσός (Stoiximan GBL)

26/12 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)

02/01 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (EuroLeague)

04/01 Άρης – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

06/01 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (EuroLeague)

09/01 Ολυμπιακός – Μπάγερν (EuroLeague)

10/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)