Το Κρεμλίνο χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναθεωρήσει τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάψει να χαρακτηρίζει τη Ρωσία «άμεση απειλή». Τη θέση αυτή μετέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία το 2022, οι αμερικανικές στρατηγικές χαρακτήριζαν τη Μόσχα ως μείζονα απειλή. Ωστόσο, η επικαιροποιημένη πολιτική των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, υιοθετεί πιο ήπιο τόνο και προτρέπει σε περιορισμένη συνεργασία με τη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η νέα στρατηγική δεν περιγράφει πλέον τη Ρωσία ως άμεση απειλή, αλλά καλεί σε συνεργασία για ζητήματα στρατηγικής σταθερότητας. «Αυτό το θεωρούμε θετικό βήμα», ανέφερε, προσθέτοντας πως η Μόσχα θα εξετάσει προσεκτικά το έγγραφο πριν εξαγάγει ευρύτερα συμπεράσματα. «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», σημείωσε.

Η αναθεωρημένη στρατηγική περιγράφει το όραμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ ως «ευέλικτου ρεαλισμού» και επισημαίνει ότι η αμερικανική πολιτική θα καθοδηγείται από «αυτό που λειτουργεί για την Αμερική», σύμφωνα με το 29σέλιδο έγγραφο.

Η στάση των ΗΠΑ έναντι της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι θα επιδιώξει ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και στοχεύει στην επανεγκαθίδρυση «στρατηγικής σταθερότητας» με τη Μόσχα. Παράλληλα, διατηρεί τη θέση πως οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία εξακολουθούν να αποτελούν κεντρική ανησυχία για την παγκόσμια ασφάλεια.

Η δημοσιοποίηση της στρατηγικής συμπίπτει με αμερικανική ειρηνευτική πρωτοβουλία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα. Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσινγκτον παρουσίασε πρόταση που περιλαμβάνει ορισμένες από τις βασικές αξιώσεις της Ρωσίας στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

Αντιδράσεις και διεθνής ανησυχία

Ο Τραμπ έχει συχνά εκφραστεί θετικά για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις πως τηρεί ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα, αν και η κυβέρνησή του διατήρησε τις κυρώσεις για τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, που βασίζονται στην αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη. Πολλοί εκφράζουν ανησυχία ότι η πιο ήπια γλώσσα της Ουάσινγκτον ενδέχεται να αποδυναμώσει τις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης της Μόσχας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.