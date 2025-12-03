Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν τη μείωση του όγκου των επιστολών. Αυτό είναι γεγονός και είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται εδώ και μια δεκαετία. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει να μειώσουν τα ταχυδρομικά τους γραφεία βλέποντας ακόμα μεγαλύτερη μείωση των ταχυδρομικών επιστολών. Άρα ναι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά όμως αρκετές χώρες δεν κλείνουν απλά τα ταχυδρομεία τους, αλλά αλλάζουν την δραστηριότητά τους, όπως στην Δανία.

«Αυλαία» μετά από 400χρόνια για τα ταχυδρομεία της Δανίας

Η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας, PostNord, πρόκειται να τερματίσει όλες τις παραδόσεις επιστολών στα τέλη του 2025, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, επικαλούμενη μείωση 90% στον όγκο των επιστολών από τις αρχές του αιώνα.

Όσον αφορά στη Δανία η απόφαση αυτή θέτει τέλος σε 400 χρόνια υπηρεσίας επιστολών της εταιρείας. Τα 1.500 γραμματοκιβώτια μάλιστα της υπηρεσίας θα αρχίσουν να εξαφανίζονται από τις αρχές Ιουνίου. Ο αρμόδιος υπουργός Τόμας Ντάνιελσεν ωστόσο διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι οι επιστολές θα εξακολουθήσουν να αποστέλλονται και να παραλαμβάνονται, καθώς «υπάρχει ελεύθερη αγορά τόσο για επιστολές όσο και για δέματα».

Η PostNord θα στρέψει όμως την δραστηριότητά της στις παραδόσεις δεμάτων. Σαν αποτέλεσμα της αλλαγής των δραστηριοτήτων της Post Nord 1400 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους. Όπως και να έχει όμως και παρά το γεγονός ότι η Δανία θεωρείται μια από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες, 271.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βασίζονται στην φυσική αλληλογραφία.

Ελβετία και Γερμανία μειώνουν θέσεις εργασίας και ταχυδρομικά γραφεία

Αναλόγως και στη Γερμανία που μπορεί να μην έχει ανακοινώσει κλείσιμο ταχυδρομείων όμως η γερμανική Deutsche Post επικοινώνησε στους Γερμανούς πολίτες ότι καταργεί 8.000 θέσεις εργασίας από τις 187.000 συνολικά που υπάρχουν σήμερα καθώς έχει μειωθεί πολύ η ενέργεια της αποστολής γραμμάτων.

Φεύγοντας από την Γερμανία και πηγαίνοντας στην Ελβετία, η Swiss Post ανακοίνωσε ότι προχωρήσει στο κλείσιμο ενός στα πέντε υποκαταστημάτων τους έως το 2028. Αυτό σημαίνει ότι σε τέσσερα χρόνια θα υπάρχουν μόνο 600 ταχυδρομεία που θα εξυπηρετούν 2.000 τοποθεσίες.

Εσθονία: Κλείνει το 50% των ταχυδρομείων μέσα στο 2026

Στην Εσθονία λειτουργεί η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία Omniva. Πρόσφατα άρθρα στον τοπικό τύπο θέλουν την μείωση του αριθμού των ταχυδρομείων κατά 50% μέσα στον επόμενο χρόνο. Αιτιολογία η ανάγκη για βελτίωση της αποδοτικότητας και οι ραγδαίες αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών. Την ίδια στιγμή η κρατική υπηρεσία αναμένεται να επενδύσει στα αυτοματοποιημένα μηχανήματα.

Ανάλογη μείωση θα υποστεί και ο αριθμός των δημόσιων γραμματοκιβωτίων που είναι διαθέσιμα σε όλη την Εσθονία. «Ελέγχουμε εκατοντάδες γραμματοκιβώτια τρεις φορές την εβδομάδα, ακόμη και αν είναι άδεια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Omniva, Martti Kuldma.

Μετά τις μεταρρυθμίσεις, θα υπάρχει τουλάχιστον ένα ταχυδρομείο σε κάθε μία από τις 15 κομητείες της Εσθονίας, με περισσότερα στις πιο πυκνοκατοικημένες κομητείες όπως το Χάργιου, το οποίο περιλαμβάνει το Ταλίν, και την κομητεία Τάρτου.

Όσο για τα γραμματοκιβώτια, που σήμερα είναι 962, θα μειωθούν δραματικά, αν και ο αριθμός τους δεν μπορεί να πέσει κάτω από το νόμιμο ελάχιστο όριο των 311 γραμματοκιβωτίων.