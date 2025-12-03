Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορούν να αναχωρήσουν προς την Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

«Κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ’ εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις προσεχείς ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο», αναφέρει η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Cogat διευκρίνισε ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής για το πέρασμα της Ράφα δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Προηγούμενες κινήσεις και ανθρωπιστική διάσταση

Το πέρασμα της Ράφα είχε ανοίξει προσωρινά τον Ιανουάριο 2025, κατά την προηγούμενη δίμηνη εκεχειρία, επιτρέποντας την έξοδο κατοίκων της Γάζας με σχετική άδεια, κυρίως για ιατρικούς λόγους, καθώς και την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Πέραν του ότι προβλέπεται από το λεγόμενο σχέδιο Τραμπ, το άνοιγμα της Ράφα αποτελεί σταθερό αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Έλεγχος και στρατιωτικές ανησυχίες

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το συνοριακό πέρασμα από την παλαιστινιακή πλευρά από τον Μάιο 2024, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείτο για «τρομοκρατικούς στόχους», κυρίως για τη διακίνηση όπλων.

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, και συνορεύει με την έρημο του Σινά.

Ανθρωπιστική σημασία του περάσματος

Η πρόσβαση από την πλευρά της Αιγύπτου είναι κρίσιμη για τις διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, απαραίτητα για την καθημερινότητα σε μια περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Το πέρασμα της Ράφα υπήρξε διαχρονικά βασικό σημείο εξόδου των Παλαιστινίων με άδεια από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει υπό πλήρη αποκλεισμό από το 2007.