Τα ματς του Κυπέλλου έχουν προσφέρει στον Μανόλο Χιμένεθ τη δυνατότητα να ξεκουράζει παίκτες και παράλληλα να μοιράζει τον χρόνο στο ρόστερ. Μία πολυτέλεια που δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό για το αποψινό ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι, έχει πλέον περισσότερες λύσεις στη διάθεσή του, ενώ παράλληλα σκέφτεται και το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, που ακολουθεί την Κυριακή (07/12) στην Τούμπα.

Το πρώτο ερωτηματικό αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Αν δηλαδή θα διατηρηθεί ο Διούδης ή αν θα επιστρέψει ο Αθανασιάδης, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια του Κυπέλλου μέχρι τώρα και δείχνει να έχει προβάδισμα. Στο κέντρο της άμυνας, ο Φαμπιάνο διεκδικεί θέση με έναν εκ των Άλβαρο ή Ρόουζ. Δεξιά θα βρίσκεται ο Τεχέρο και αριστερά ένας από τους Φαντιγικά ή Φρίντεκ.

Στη μεσαία γραμμή θεωρείται σίγουρη η επιστροφή του Μόντσου. Αν ο Ράτσιτς ξεκινήσει δίπλα στον Ισπανό, τότε ο Γαλανόπουλος θα μετακινηθεί στη θέση «10» πίσω από τον Μορόν, με τον Παναγίδη να καλύπτει την αριστερή πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Γαλανόπουλος θα παραμείνει στα χαφ, ο Παναγίδης θα αγωνιστεί λίγο πιο προωθημένα και στα εξτρέμ θα βρεθούν οι Πέρεθ και Ντούντου.

Το πιο σημαντικό για τ0ν Χιμένεθ είναι οι επιστροφές που μετράει. Μόντσου, Γένσεν, Σίστο δίνουν… ανάσα στον πάγκο, ο οποίος είχε πολλές ελλείψεις το περασμένο Σάββατο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.