Ο Ανδρέας Λοβέρδος τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση, τονίζοντας ότι «στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του».

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο γιος του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «ξέρεις ποιος είμαι εγώ».

Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι στηρίζει το παιδί του, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως εγκρίνει κάθε ενέργειά του, επισημαίνοντας πως «ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες (…) είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου, τελεία και παύλα».

Αναφερόμενος στις πληροφορίες περί της φράσης που αποδόθηκε στον γιο του, διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, δεν υπάρχει τέτοια αναφορά στη δικογραφία.

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο», κατέληξε ο Ανδρέας Λοβέρδος.