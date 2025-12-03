Ελλάδα

Έκτακτη μοτοπορεία των ταξί πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με κατεύθυνση προς τη Βουλή, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του κλάδου και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των υποσχέσεων της κυβέρνησης. Η πορεία προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κυρίως στη Σταδίου, στην […]