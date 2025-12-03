Έληξε η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο Πύργου, επί του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ενισχύονται τα μπλόκα στην Εθνική Οδό και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Απέναντι στην αποφασιστικότητα των αγροτών η Αστυνομία απαντά με χημικά
Οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου θα γίνουν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
Έκτακτη μοτοπορεία των ταξί πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με κατεύθυνση προς τη Βουλή, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του κλάδου και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των υποσχέσεων της κυβέρνησης. Η πορεία προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κυρίως στη Σταδίου, στην […]
Κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Πέμπτη 4/12 και την Παρασκευή 05/12, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Οι περιφέρειες σε «Red Code» Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω […]