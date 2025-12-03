Έληξε η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο Πύργου, επί του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Vidcast
Τελευταία Νέα