Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε τη στήριξη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται έναν ισραηλινό και δύο αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ τη Δευτέρα, κατά την οποία φέρεται να ζήτησε τη δημόσια υποστήριξή του. Την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου, μία ημέρα μετά την επίσημη κατάθεση αιτήματος προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ για απονομή χάριτος στην υπόθεση διαφθοράς που αντιμετωπίζει.

Στόχος του αιτήματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι να μπορέσει να ξεκινήσει απερίσπαστος την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ταχθεί υπέρ του αιτήματος δύο φορές: αρχικά μιλώντας στην Κνέσετ και στη συνέχεια αποστέλλοντας επιστολή προς τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Στο Ισραήλ, ωστόσο, η απονομή χάριτος επιτρέπεται μόνο μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει προηγούμενο χορήγησης χάριτος ενώ μια δίκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.