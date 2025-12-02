Ο Μανόλο Χιμένεθ κρατάει κλειστά χαρτιά για την ενδεκάδα του ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ (03/12). Και όχι μόνο…

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του το πρωί της Τρίτης, αλλά ο Ανδαλουσιανός τεχνικός επέλεξε να μην γίνει γνωστή η αποστολή του αυριανού αγώνα.

Αυτό διατηρεί ένα ερωτηματικό δίπλα από το όνομα του Ούρος Ράτσιτς, με τον Σέρβο χαφ να είναι βέβαια καλύτερα και εκτός απροόπτου θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. «Παρών» και ο Μόντσου, ο οποίος επανέρχεται μετά την απουσία του κόντρα στην ΑΕΛ Novibet λόγω τιμωρίας.

Δεδομένες είναι οι απουσίες των τραυματιών Μεντίλ. Δώνη, Καντεβέρε, Αλφαρέλα και Σούντμπεργκ.