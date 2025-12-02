Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού από την Κυψέλη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 02/12/25, για την εξαφάνιση του Μοχαμάντ Σινό και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Μοχάμαντ Σινό έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε καρό μπλε-κόκκινη ζακέτα και μαύρη φόρμα.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, την «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.