Χωρίς αποτέλεσμα είναι οι μέχρι τώρα έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου ψαρά από το Καναλάκι Πρέβεζας, στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού και πολλά αλιευτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γαμπρός του που βρισκόταν μαζί του στη βάρκα, εκτιμά πως ο 62χρονος πιθανόν να υπέστη καρδιακό επεισόδιο, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα και το νερό τον τράβηξε κάτω, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

«Κάποιο παθολογικό αίτιο έπαθε ο πατέρας μου»

«Είχε πάει όπως καθημερινά για τη δουλειά του, για ψάρεμα. Είναι επαγγελματίας ψαράς. Τώρα τι να έπαθε… Κάποιο πρόβλημα υγείας υποψιαζόμαστε, γιατί δεν είναι να πεις, ότι έχει θάλασσα ή κάτι τέτοιο… Παραπάτησε, χτύπησε, δεν χτύπησε», λέει ο γιος του στο MEGA και την εκπομπή Live News. «(Ήταν) με τον γαμπρό του, τον άντρα της αδερφής του. Ψαρεύουν πάρα πολλά χρόνια μαζί, δεν είναι ότι πήγε τώρα πρώτη μέρα μαζί του. Συνεργάζονται πολλά χρόνια. Έμπειροι ψαράδες και οι δύο. Τι να πω, κάποιο παθολογικό αίτιο έπαθε τώρα ο πατέρας μου. Ένας είχε το τιμόνι σιγά-σιγά να πάει στη σημαδούρα και ο άλλος με τον γάντζο να πιάσει το σχοινί από πάνω. Ήταν να σηκώσουν τα δίχτυα, την ώρα που ήταν να πιάσουν το πρώτο καλαδούρι για να σηκώσουν τα δίχτυα τους, άκουσε ένα “πλουτς” ο θείος, από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο. Δηλαδή δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να αντιδράσει, να κάνει κάτι».

«Είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες ώρες να βρεθεί ζωντανός»

Όπως λέει ο ίδιος: «Είχε βάθος εκεί που ήταν, ναι. Ήταν 40 μέτρα βάθος. Και τα νερά είναι θολά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αυτό μας λένε. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, δηλαδή σοβαρό να πεις ότι είχε καρδιά, ότι είχε κάτι. Οι έρευνες συνεχίζονται, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι θολά τα νερά, γιατί έχει πολλή θολούρα και ρέματα. Δεν έχει εντοπιστεί. Προσπαθούνε. Τώρα να χτύπησε δεν νομίζω, γιατί θα ακουγόταν ένα χτύπημα σε ένα σκάφος. Δεν είναι και κανένα τεράστιο σκάφος να πεις ότι… ένα καΐκι είναι που πας για ψάρεμα. Δηλαδή να χτύπαγε θα τον άκουγε ο άνθρωπος ότι χτύπησε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες ώρες να βρεθεί ζωντανός. Δηλαδή μακάρι να βρεθεί ο πατέρας μου ζωντανός, αλλά είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες πολλές ώρες. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βρεθεί το σώμα του και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Την κηδεία του…».