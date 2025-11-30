Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στον Παναιτωλικό, όμως έφυγε με σπουδαίο διπλό (0-1) χάρη στην κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 70’. Η ομάδα του Πειραιά παρέμεινε στην κορυφή της Stoiximan Super League και συνέχισε την πίεση στη μάχη του τίτλου.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην COSMOTE TV και αναγνώρισε την εικόνα του ματς. Ο Ισπανός τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε σε μεγάλο βαθμό και υποστήριξε πως ο Παναιτωλικός άξιζε κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.

Ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου, που αποχώρησε στο 45’. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού εξήγησε ότι ο διεθνής αμυντικός έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια, κάτι που κάνει τέτοιους τραυματισμούς πιο πιθανούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

“Ναι, περιμέναμε σήμερα το παιχνίδι να είναι δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Σπανίως μπορούμε από την αρχή να τελειώσουμε το παιχνίδι με 3-4 γκολ, οπότε το κάνουμε προς το τέλος των αγώνων. Σήμερα όμως, νομίζω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο από το ματς.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε που δώσαμε τόσο πολύ χώρο στον αντίπαλο. Ήταν μεγάλο λάθος να υποχωρήσουμε τόσο πολύ στο γήπεδο. Αυτό συνέβη επειδή δεν ήμασταν καλοί επιθετικά”.

Για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου: «Βγήκε γιατί ζήτησε την αλλαγή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, όμως είναι φυσιολογικό με τα συνεχόμενα παιχνίδια που παίζει».