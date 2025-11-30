Με τον Θεόδωρο Καρυπίδη παρόντα ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Άρη για το ντέρμπι Κυπέλλου της επόμενης Τετάρτης (03/12) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ βρέθηκε στο Ρύσιο και μίλησε στους παίκτες πριν ξεκινήσει η προπόνηση, ζητώντας καλύτερη εικόνα στα ντέρμπι που έρχονται και τα οποία παρουσίασε ως ευκαιρία για την αλλαγή του κλίματος στην ομάδα. Παράλληλα ο Καρυπίδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τον Ρούμπεν Ρέγες όσο και με τον Μανόλο Χιμένεθ.

«Μπήκε» ο Γένσεν

Στα καθαρά αγωνιστικά, ο Χιμένεθ είδε τον Γένσεν να προπονείται κανονικά κα έτσι υπολογίζεται για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ συνέχισαν τα προγράμματά τους. Ερωτηματικό παραμένει η παρουσία του Μεντίλ στο επερχόμενο ματς, με τον Μαροκινό έτσι κι αλλιώς να μην υπολογίζεται για τα βασικά πλάνα του προπονητή από τη στιγμή που υπάρχει ο Νοά Φαντιγκά.